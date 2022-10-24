Süper Lig'de rakamların lideri Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 84. dakikada Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe, bu galibiyetle 10 karşılaşma sonunda puanını 23'e yükseltti.

- Fenerbahçe istatistiklerde zirve yaptı



Jorge Jesus'la Süper Lig’de çıkış yakalayan liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, hem takım olarak hem de bireysel anlamda birçok istatisikte de zirvede yer alıyor.



Bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada 29 kez ağlara havalandıran Kanarya, Spor Toto Süper Lig’in en skorer takımı konumunda. Hürriyet gazetesinin derlediği habere göre, Fenerbahçe maç başına 2.9 gol ortalaması yakalarken, kalesinde sadece 10 gol gören sarı lacivertliler +19 ile ligin en iyi averajına da sahip.



Bu sezon geride kalan 11 haftada çıktığı 10 maçta 23 puan alan Fenerbahçe 2.3 ile ligin en iyi puan ortalamasına sahip takım.



Sarı lacivertli ekip 23 puanın 16’sını iç sahada kazanırken, Süper Lig’in evinde en çok puan toplayan takımı olmayı başardı.



Süper Lig’de rakiplerine en çok ofsayta düşüren takım olan Fenerbahçe, Başakşehir maçıyla (5) toplam rakamı 52’ye çıkardı. Fenerbahçe, yüzde 58 hava topu kazanma başarısı ile ligde lider durumda.

- Kalesini gole kapadı



Ligde forma giydiği 9 maçta 10 kez ağlara havalandıran Enner Valencia, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini koruyor.



Eleştirilerin odağındaki Altay Bayındır Süper Lig’de çıktığı son 6 maçın 5’inde kalesini gole kapadı.



Ayrıca Lincoln Henrique de sadece 8 maçta ilk 11’de forma giymesine rağmen 4 asistle, Karagümrüklü Caner Erkin’in (6) ardından 2. sırada



Fenerbahçe, kendi saha ve seyircisi önünde bu sezon 5’i ligde 3’ü Avrupa’da olmak üzere çıktığı son 8 maçı da kazandı.

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24/10/2022 12:09