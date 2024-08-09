Süper Lig'de rekorların takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, geride kalan 66 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en fazla puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip. Sarı-lacivertliler, oynadığı 2 bin 196 lig maçında 3 bin 880 puan alarak ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 38 puan önünde yer aldı. Galatasaray ise 2 bin 196 maçta toplam 3 bin 842 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 788 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

EN FAZLA GALİP GELEN TAKIM

Ligin 66 yıllık geçmişinde toplam 2 bin 196 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1262 galibiyetle, Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısı bakımından Galatasaray 1254 ile ikinci, Beşiktaş ise 1186 ile üçüncü sırada yer alıyor.

LİGİN EN GOLCÜSÜ

Fenerbahçe, lig tarihinde en çok gol atan takım ünvanını da elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, ligde toplam 3 bin 944 gol kaydetti. Fenerbahçe'yi 3 bin 898 golle Galatasaray izlerken, Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3 bin 610.

BİR SEZONDA SADECE 6 GOL YEDİ

Lig tarihinde bir sezonu en az gol yiyerek kapatan takım Fenerbahçe, kaleci ise Ilie Datcu oldu.

Sarı-lacivertliler, 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gördü. Maç başına 0,2 gol yiyen Rumen Datcu da savunmayla birlikte muhteşem bir performans göstererek, Türk Futbol tarihine ismini yazdırdı.

GOL REKORU KIRILAN MAÇ

Fenerbahçe, lig geçmişinde gol rekorunun kırıldığı maçta da taraflardan birisi oldu.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992'de Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4 kazandı. Filelere giden toplam 12 gol, Türkiye'nin en üst kademe liginde bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

EN İYİ SEZON BAŞLANGICI

Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanı Fenerbahçe'ye ait.

Geçtiğimiz sezon ilk 10 maçını da kazanan sarı-lacivertli ekip, kendisine ait 8 maçlık rekoru geliştirerek ünvanını korudu.

DEPLASMANDA GALİBİYET REKORU

Lig tarihinde deplasmanda üst üste kazanma rekoru 12 maçla Fenerbahçe'nin.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunun 18. haftasında Gençlerbirliği'ni yenerek başlayıp 2011-2012 sezonunun 8. haftasında Beşiktaş'la berabere kalarak biten seride, üst üste 12 maç kazanarak Galatasaray'ın 9 maçlık rekorunu eline geçirdi.

EN ERKEN ŞAMPİYON

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım rekoru da Fenerbahçe'de.

Sarı-lacivertliler 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaştı.

EN AZ GOL YİYEN ŞAMPİYON

Ligde en az gol yiyerek şampiyon olmak ünvanı da Fenerbahçe'ye ait.

Sarı-lacivertli takım, 1969-1970 sezonundan kalesinde 6 gol görerek şampiyon olmayı başarmıştı.

Sarı-lacivertliler, en iyi ilk yarı performansına da 2005-2006 sezonunda 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlikle imza koydu.

Öte yandan, lig tarihinin bir sezonda en iyi averaja sahip takımı, 1988-1989 sezonunu artı 76 averajla kapatan sarı-lacivertliler oldu.

SON HAFTAYA LİDER GİRİP ŞAMPİYON OLAMAYAN TEK TAKIM

Lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak kayıtlarda yer alıyor.

Sarı-lacivertli takım, 34. ve son haftalarda 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonluk kupalarını kaptırdı.