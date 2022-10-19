Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig şampiyonluğu oranlarını güncelledi.

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19/10/2022

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçları öncesi şampiyonluk oranları güncellendi.

Fenerbahçe, en yüksek şampiyonluk şansına sahip olma özelliğini sürdürdü.

İddaa'nın açıkladığı yeni oranlarda oranı 3.00 olan Fenerbahçe, Ankaragücü galibiyetinin ardından 2.85 orana sahip oldu. 

Galatasaray'ın 3.50 olan oranı ise, Kayserispor karşısındaki yenilginin ardından 4.10'a çıktı. 

Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın oranı 4.25'te kaldı. 

Trabzonspor'un ise 5.00 olan oranı 4.50'ye indirildi. 

Başakşehir'in oranı 8.00'de kalırken; lider Adana Demirspor'un oranı 25.00'ten 20.00'ye indirildi. 

19/10/2022 09:10
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