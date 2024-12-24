Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlandı

Ligde 17. haftanın perdesi, 2 müsabakayla kapandı. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'de bu hafta yapılan maçların 3'ünü ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmalarda toplam 24 gol kaydedildi.

Lider Galatasaray, puan farkını 8'e çıkardı

Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1 yenerek puanını 44'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı 17. haftada eline geçen avantajı değerlendirmeyi başardı ve puan farkını 8'e çıkardı.

Fenerbahçe, 36 puanla ikinci, Reeder Samsunspor ise 30 puanla 3. sırada yer aldı.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: 1-1

Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor: 2-0

Bellona Kayserispor-Galatasaray: 1-5

Göztepe-Çaykur Rizespor: 3-0

Trabzonspor-Sipay Bodrum FK: 1-0

RAMS Başakşehir-Kasımpaşa: 2-2

Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: 1-3