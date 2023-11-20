Süper Lig'de son durum: Galatasaray kazandı, 2 maç ertelendi

Ataşehir Belediyespor ile Trabzonspor Kadın Futbol Takımı arasında bugün oynanması planlanan müsabaka, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sonucu Trabzon-İstanbul uçağının iptal edilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde diğer ertelenen mücadele ise Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor maçı oldu. Karşılaşma, Zonguldak'taki yoğun yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle ileri bir tarihte oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Hakkarigücüspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-4

Bitexen Adana İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Bitexen 1207 Antalyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-3

ABB Fomget-Beylerbeyi: 1-0

ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-2