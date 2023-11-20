Süper Lig'de son durum: Galatasaray kazandı, 2 maç ertelendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında bugün 5 maç oynanırken 2 mücadele ise ertelendi.

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20/11/2023

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Süper Lig'de son durum: Galatasaray kazandı, 2 maç ertelendi


Ataşehir Belediyespor ile Trabzonspor Kadın Futbol Takımı arasında bugün oynanması planlanan müsabaka, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları sonucu Trabzon-İstanbul uçağının iptal edilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde diğer ertelenen mücadele ise Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatih Vatanspor maçı oldu. Karşılaşma, Zonguldak'taki yoğun yağış ve şiddetli rüzgar sebebiyle ileri bir tarihte oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

  • Hakkarigücüspor-Galatasaray Petrol Ofisi: 2-4
  • Bitexen Adana İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
  • Bitexen 1207 Antalyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-3
  • ABB Fomget-Beylerbeyi: 1-0
  • ALG Spor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 2-2
20/11/2023 10:26
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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