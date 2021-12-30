Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.

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30/12/2021

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Süper Lig'de sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin bitmesiyle birlikte bir teknik direktör ayrılığı yaşandı. Aytemiz Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi.

Ayrılığın yarın yapılacak ortak bir basın toplantısıyla duyurulması bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcı ligin dördüncü haftasında Çağdaş Atan'ın yerine göreve gelmişti.

Akdeniz ekibi, Korkmaz yönetiminde çıktığı 18 maçta 9 galibiyet aldı.

Son haftalarda kötü bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor son 3 maçında 1 puan toplayabildi.

Böylelikle Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan teknik direktörlerin sayısı 15'e yükseldi.

Bülent Korkmaz'ın yerine Fatih Karagümrük'ten ayrılan Francesco Farioli'nin göreve getirileceği iddia edildi.

30/12/2021 09:42
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TAGS: Bülent Korkmaz
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