Süper Lig'de tarihi an: Yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez devrede

Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılmaya başlandı. Yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye girdiği ilk maç ise Başakşehir-Alanyaspor müsabakası oldu.

Süper Lig'in 20. haftasında Başakşehir sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Süper Lig'de bu haftadan itibaren kullanılmaya başlanan yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez bu karşılaşmada devreye girdi.

17. dakikadaki Alanyaspor atağında Novais sağ çaprazdan ortaladı. Aliti'nin dokunduğu topu Furkan tamamladı ve top ağlara gitti.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ DEVREDE

Hakem Arda Kardeşler kısa bir beklemenin ardından orta noktayı işaret etti. Daha sonra yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girdi ve Furkan'ın ofsaytta olduğunu tespit etti.

Böylece yarı otomatik ofsayt sistemi Süper Lig'de ilk kez Başakşehir-Alanyaspor maçında devreye girmiş oldu.