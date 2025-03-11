Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi açıklandı: TFF resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun ilk haftası 8-11 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu futbolda yeni sezonun takvimini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir." denildi.

Açıklamada, "Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ek olarak liglere ilişkin sezon planlamasının daha sonra ilan edileceği belirtildi.