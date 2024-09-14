Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 26,5

Süper Lig takımlarının yaptığı 158 transferin yaş ortalaması 26,5 oldu.

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 26,5 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 158 transfere imza attı. Alınan oyuncuların yaş ortalaması, 26,5 olarak gerçekleşti.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 29,7 ile Eyüpspor'un oldu. Bu takımı 28,1 ortalamayla Sivasspor, 28 ortalamayla da Kasımpaşa takip etti.

Transfer operasyonunda en az yaş ortalamasını ise 24,2 ile Göztepe yakaladı. İzmir ekibini 24,7 ortalamayla Başakşehir ve 25,1 ortalamayla Alanyaspor izledi.

Transfer tahtası kapalı Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Samsunspor, 82 günlük süreyi transfer yapamadan geçirdi.

En yaşlısı Anthony Nwakaeme

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isim, Trabzonspor'a geri dönen Anthony Nwakaeme oldu.

Bordo-mavili takıma geri dönen 35 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 158 transfer arasında en yaşlı isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK ise transfer döneminde en genç oyuncuyu kadrosuna katan takım oldu.

Muğla temsilcisi, Altay'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Öğrüce'yi transfer etti.