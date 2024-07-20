Süper Lig'de yeni yabancı kuralı: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatlerinden biri olarak yabancı kuralını değiştireceği ifade edildi.

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20/07/2024

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Süper Lig'de yeni yabancı kuralı: TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan ilk icraat

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatlerinden biri olarak yabancı kuralını değiştireceği ifade edildi.

Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakarak TFF seçimini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu.

Büyükekşi dönemi sonrası TFF'deki yeni yapılanma merak edilirken Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatinin yabancı sayısına el atmak olacağı belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, önceki yönetimin 12'ye indirdiği yabancı sayısı yeniden 14'e çıkarılacak.

Hacıosmanoğlu'nun yabancı sayısındaki değişikliği ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı belirtildi.

Öte yandan Hacıosmanoğlu'nun kurulda ifade ettiği, "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız" açıklamasıyla ilgili de talimat değişikliğine gidecek.

20/07/2024 13:59
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TAGS: Süper Lig
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