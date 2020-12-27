Süper Lig’de zirve el değiştirdi… Trabzon’da seri sonu

Süper Lig’in 15 haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 yenerek, ligde birinci sıraya yükseldi. Trabzonspor’un 7 maçlık yenilmezlik serisine son veren Galatasaray’ın gollerini Arda Turan ve Oğulcan kaydetti.

Haftanın sonucu en çok merak edilen, liderlik yarışındaki kritik maça iki takım da önemli eksiklerle çıktı. Trabzonspor’da Ekuban maça yetiştirilemezken, Galatasaray’da Diagne, akrabasında corona virüsü çıktığı için tedbir olarak Trabzon’a getirilmedi. Sakatlığı atlatan Falcao da hazır olmadığı gerekçesiyle ilk 11’de maça başlamadı.

Maç boyunca Galatasaray’ın Falcao’yu aramadığı gözlenirken, Trabzonspor ise Ekuban’ın yokluğunu büyük ölçüde hissetti. Geçiş oyunlarında oyun zekası ve güçlü fiziğiyle önemli bir rol oynayan Ekuban’ın oynamadığı maçta Trabzonspor, son haftalarda hücumdaki yaratıcılık sıkıntısını yine yaşadı. Orta sahada altı kişiyle oynayan Galatasaray ise, forvetsiz çıktığı zorlu deplasmandan, rahat sayılabilecek bir şekilde üç puanla ayrılmayı başardı.

TRABZONSPOR İYİ BAŞLADI

Karşılaşmaya santrafor kullanmadan başlayan Galatasaray, orta sahayı kalabalık tutup, savunma arkasına atılan toplarla pozisyon bulmaya çalıştı. Trabzonspor ise savunma güvenliğini öncelikli tutup, hızlı hücumlarla gol aradı. Abdullah Avcı’nın taktiği maçın başında işe yaradı. Rakibine pozisyon vermeyen ev sahibi ekip, bulduğu pozisyonlarda son vuruşlardaki yetersizlik ve final paslarındaki hatalar nedeniyle golle buluşamadı.

Galatasaray ise ver-kaçlar ve orta sahadan savunma arkasına sarkan sürpriz isimlerle kurduğu oyun planında ilk yarım saatte etkili olamadı. Daha sonra topun kontrolünü iyice eline alan ve Trabzonspor’un hızlı çıkışlarını engelleyen konuk ekip, golü de ilk yarının son dakikasında buldu. Feghouli’nin sakatlanmasının ardından hücumda etkinliğinin düşmesi beklenen Galatasray’da, Oğulcan ile Emre Kılınç’ın geliştirdiği atakta kaleciden dönen topu Arda ağlara gönderince, Galatasaray soyunma odasına 1-0 önde girdi.

GALATASARAY SAVUNMASI AŞILAMADI

İkinci yarıda Trabzonspor’a biraz daha topu veren, takım halinde topun arkasına geçen Galatasaray, bu kez rakibinin taktiğini uygulamaya başladı. Topa sahip olduğu bölümlerde pek de etkili olamayan bordo-mavili ekip karşısında sarı-kırmızılılar, orta sahada kapılan top sonrası gelişen hızlı atakta savunma arkasına sarkan Oğulcan ile farkı ikiye çıkardı.

Maçta iki farklı üstünlüğü yakalayan Galatasaray, tempoyu iyice düşürdü. Rakibinin orta sahada ve kendi yarı alanında pas yapmasına izin veren sarı-kırmızılı ekip, savunmada kapanarak rakibinin pozisyon bulmasına engel oldu. İyice kapanan Galatasaray karşısında topun temposunu arttıramayan, atak yönünü değiştirmekte ağır kalan Trabzonspor, Galatasaray savunmasını birkaç kere aşsa da, aradığı golü bulamadı.

SON YARIM SAAT TEMPO DÜŞTÜ

Afobe’nin oyuna girmesiyle hücumda biraz da etkin görünse de Trabzonspor, Galatasaray karşısında atak sürekliliği sağlamakta sıkıntı çekti. Trabzonspor’un takım halinde topun arkasına geçen rakip savunmayı aşmaya, Galatasaray’ın ise kaptığı toplarda hızlı hücuma çıkma girişimleri ile geçen son yarım saatte başka gol olmayınca, mücadeleyi sarı-kırmızılılar kazanmayı başardı.

Galatasaray, beklerini de hücuma çıkardığı bölümlerde etkili olurken, Trabzonspor’un oyunun kontrolünü eline aldığı zamanlarda etkili hücum organizasyonları gerçekleştiremediği dikkat çekti. İki farklı avantajı elde ettikten sonra savunmaya çekilen Galatasaray, rakibine neredeyse pozisyon vermeden maçın son bölümünü tamamladı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Galatasaray, Alanyaspor’dan liderliği devraldı. Son haftalardaki çıkışı sona eren Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo (Dk.67 Hosseini), Marlon, Baker, Flavio, Abdulkadir, Yusuf (Dk.67 Afobe), Nwakaeme, Djaniny

GALATASARAY: Okan, Elabdellaoui, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli (Dk.34 Ömer), Emre Kılınç, Belhanda (Dk.85 Falcao), Arda (Dk.70 Emre Akbaba), Oğulcan (Dk.85 Luyindama)

GOLLER: Dk.44 Arda, Dk.55 Oğulcan (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Flavio, Abdulkadir (Trabzonspor) – Taylan, Elabdellaoui, Ömer (Galatasaray)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

6′ Oğulcan’ın pasında Feghouli’nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11′ Baker’in uzun pasında topla birlikte ceza sahası sağ çaprazına inen Djaniny’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan’ın sağından az farkla auta çıktı.

15′ Oğulcan’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

25′ Trabzonspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hugo’nun kafa vuruşunu kaleci Okan, kornere çıkardı.

GOL! 44′ Sağ taraftan ani gelişen atakta Oğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç’ın vuruşunu kaleci Uğurcan ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda ağlarla buluşturdu. 0-1

54′ Emre Kılınç’ın savunma arkasına attığı topta Saracchi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Saracchi’nin çapraz pozisyonda yaptığı vuruşu Uğurcan kurtardı. Ie’ye çarpan top kornere çıktı.

GOL! 55′ Ömer’in savunmanın arkasına pasına iyi hareketlenen Oğulcan topu sol ayağına aldıktan sonra ceza sahası çizgisinin hemen önünden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol ofsayt nedeniyle iptal edildi ancak yapılan VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı: 0-2.

69′ Afobenin ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top yandan dışarıya gitti.

73′ Serkan’ın pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Baker’ın gelişine kaleye gönderdiği topu Okan kontrol etti.

76′ Abdulkadir Parmak sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı, Okan ayaklarıyla topu çıkardı dönen topu Abdulkadir bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak bu kez yandan auta çıktı.

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27/12/2020 09:05