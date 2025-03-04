Süper Lig'de Zirve Yarışı Kızışıyor!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybederken, Fenerbahçe ise Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek puan farkını 4’e düşürdü.
YAYIN TARİHİ:
04/03/2025
Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybederken, Fenerbahçe ise Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek puan farkını 4’e düşürdü.
Haftanın Öne Çıkan Sonuçları
YAYIN TARİHİ: