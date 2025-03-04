Süper Lig'de Zirve Yarışı Kızışıyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybederken, Fenerbahçe ise Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek puan farkını 4’e düşürdü.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
04/03/2025

Süper Lig'de Zirve Yarışı Kızışıyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftası tamamlandı. Lider Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybederken, Fenerbahçe ise Antalyaspor’u 3-0 mağlup ederek puan farkını 4’e düşürdü.

Haftanın Öne Çıkan Sonuçları

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: Süper Lig’de Zirve Yarışı Kızışıyor!
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.