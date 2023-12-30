Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımların kadroları netlik kazanıyor. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı turnuva, 13 Ocak'ta başlayacak. İşte şu ana kadar açıklanan kadrolara göre Süper Lig'den turnuvaya katılacak futbolcular...

ads ads ads ads
30/12/2023

ads
Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular

Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas

Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili

Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili

Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya

Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya

Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya

Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun

Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun

Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun

Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

30/12/2023 14:40
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.