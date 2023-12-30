Süper Lig'den Afrika Uluslar Kupası'na gidecek futbolcular
Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımların kadroları netlik kazanıyor. Süper Lig'den de birçok ismin yer alacağı turnuva, 13 Ocak'ta başlayacak. İşte şu ana kadar açıklanan kadrolara göre Süper Lig'den turnuvaya katılacak futbolcular...
30/12/2023
Hakim Ziyech (Galatasaray) - Fas
Nicolas Pepe (Trabzonspor) - Fildişi Sahili
Max Gradel (Gaziantep FK) - Fildişi Sahili
Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe) - Nijerya
Ahmed Musa (Sivasspor) - Nijerya
Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) - Nijerya
Vincent Aboubakar (Beşiktaş) - Kamerun
Olivier Ntcham (Samsunspor) - Kamerun
Clinton N'Jie (Sivasspor) - Kamerun
Arthur Masuaku (Beşiktaş) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Cedric Bakambu (Galatasaray) - Demokratik Kongo Cumhuriyeti