Süper Lig'den yurt dışına transfer olan futbolcular
2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinde forma giyen bazı oyuncular, yurt dışına gitti. İşte o transferlerden dikkat çekenler...
05/09/2024
30- Sergio Oliveira (Orta saha) | Galatasaray → Olympiakos '(Yunanistan)
29- Rade Krunic (Ön libero) | Fenerbahçe r → Kızılyıdız (Sırbistan)
28- Luan Peres (Stoper) | Fenerbahçe → Santos (Brezilya)
27- Kerem Aktürkoğlu (Sağ-sol kanat) | Galatasaray → Benfica (Portekiz)
26- Demir Ege Tıknaz (Orta saha) | Beşiktaş → Rio Ave (Portekiz)
25- Güven Yalçın (Santrfor) | Genoa / Fatih Karagümrük → Arouca (Portekiz)
24- Omar Colley (Stoper) | Beşiktaş → PAOK (Yunanistan)
23- Erencan Yardımcı (Santrfor) | Eyüpspor → Hoffenheim → Sturm Graz
22- Derrick Köhn (Sol bek) | Galatasaray → Werder Bremen (Almanya)
21- Wilfried Zaha (Sol kanat) | Galatasaray → Lyon (Fransa)
20- Miha Zajc (Orta saha) Fenerbahçe → Toulouse (Fransa)
19- Taxiarchis Fountas (Forvet arkası) | Trabzonspor OFI Girit → (Yunanistan)
18- Ferdi Kadıoğlu (Sol bek) | Fenerbahçe → Brighton (İngiltere)
17- Ante Rebic (Sol kanat) | Beşiktaş → Lecce (İtalya)
16- Rayyan Baniya (Stoper) | Trabzonspor → Palermo (İtalya)
15- Ümit Akdağ (Stoper) | Alanyaspor → Toulouse (Fransa)
14- Valentin Rosier (Sağ bek) | Nice / Beşiktaş → Leganes (İspanya)
13- Jackson Muleka (Forvet) | Beşiktaş → Al-Kholood (Suudi Arabistan)
12- Tanguy Ndombele (Orta saha) | Galatasaray → Nice (Fransa)
11- Nicolo Zaniolo (Orta saha) | Aston Villa / Galatasaray → Atalanta (İtalya)
10- Fisayo Dele-Bashiru (10 Numara) | Atakaş Hatayspor → Lazio (İtalya)
9- Thomas Meunier (Sağ bek) | Trabzonspor → Lille (Fransa)
8- Nicolas Pepe (Sağ kanat) | Trabzonspor → Villarreal (İspanya)
7- Luis Nani (Sol kanat) | Adana Demirspor → Estrela Amadora (Portekiz)
6- Tete (Sağ kanat) | Galatasaray → Panathinaikos (Yunanistan)
5- Francisco Montero (Stoper) | Arouca / Beşiktaş → Racing Santander (İspanya)
4- Samuel Nongoh (Sağ kanat) | Adana Demirspor → Veres Rivne (Ukrayna)
3- Benito Raman (Sağ-sol kanat) | Samsunspor → Mechelen (Belçika)
2- Ajdin Hasic (Orta saha) Beşiktaş → MKS Cracobia SSA Krakow (Polonya)
1- Adam Buksa (Santrfor) | Antalyaspor → Midtjylland (Danimarka)05/09/2024 10:46