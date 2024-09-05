Süper Lig'den yurt dışına transfer olan futbolcular

2024-2025 yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinde forma giyen bazı oyuncular, yurt dışına gitti. İşte o transferlerden dikkat çekenler...

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05/09/2024

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Süper Lig'den yurt dışına transfer olan futbolcular

30- Sergio Oliveira (Orta saha) | Galatasaray → Olympiakos '(Yunanistan)

29- Rade Krunic (Ön libero) | Fenerbahçe r → Kızılyıdız (Sırbistan)

28- Luan Peres (Stoper) | Fenerbahçe → Santos (Brezilya)

27- Kerem Aktürkoğlu (Sağ-sol kanat) | Galatasaray → Benfica (Portekiz)

26- Demir Ege Tıknaz (Orta saha) | Beşiktaş → Rio Ave (Portekiz)

25- Güven Yalçın (Santrfor) | Genoa / Fatih Karagümrük → Arouca (Portekiz)

24- Omar Colley (Stoper) | Beşiktaş → PAOK (Yunanistan)

23- Erencan Yardımcı (Santrfor) | Eyüpspor → Hoffenheim → Sturm Graz

22- Derrick Köhn (Sol bek) | Galatasaray → Werder Bremen (Almanya)

21- Wilfried Zaha (Sol kanat) | Galatasaray → Lyon (Fransa)

20- Miha Zajc (Orta saha) Fenerbahçe → Toulouse (Fransa)

19- Taxiarchis Fountas (Forvet arkası) | Trabzonspor OFI Girit → (Yunanistan)

18- Ferdi Kadıoğlu (Sol bek) | Fenerbahçe → Brighton (İngiltere)

17- Ante Rebic (Sol kanat) | Beşiktaş → Lecce (İtalya)

16- Rayyan Baniya (Stoper) | Trabzonspor → Palermo (İtalya)

15- Ümit Akdağ (Stoper) | Alanyaspor → Toulouse (Fransa)

14- Valentin Rosier (Sağ bek) | Nice / Beşiktaş → Leganes (İspanya)

13- Jackson Muleka (Forvet) | Beşiktaş → Al-Kholood (Suudi Arabistan)

12- Tanguy Ndombele (Orta saha) | Galatasaray → Nice (Fransa)

11- Nicolo Zaniolo (Orta saha) | Aston Villa / Galatasaray → Atalanta (İtalya)

10- Fisayo Dele-Bashiru (10 Numara) | Atakaş Hatayspor → Lazio (İtalya)

9- Thomas Meunier (Sağ bek) | Trabzonspor → Lille (Fransa)

8- Nicolas Pepe (Sağ kanat) | Trabzonspor → Villarreal (İspanya)

7- Luis Nani (Sol kanat) | Adana Demirspor → Estrela Amadora (Portekiz)

6- Tete (Sağ kanat) | Galatasaray → Panathinaikos (Yunanistan)

5- Francisco Montero (Stoper) | Arouca / Beşiktaş → Racing Santander (İspanya)

4- Samuel Nongoh (Sağ kanat) | Adana Demirspor → Veres Rivne (Ukrayna)

3- Benito Raman (Sağ-sol kanat) | Samsunspor → Mechelen (Belçika)

2- Ajdin Hasic (Orta saha) Beşiktaş → MKS Cracobia SSA Krakow (Polonya)

1- Adam Buksa (Santrfor) | Antalyaspor → Midtjylland (Danimarka)

05/09/2024 10:46
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TAGS: Süper Lig, spor, haber
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