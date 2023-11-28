Süper Lig'in 13. haftası yapılan 2 maçla tamamlandı

Haftanın kapanış gününde RAMS Başakşehir sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yenerken, Trabzonspor ise konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, puanını 34 çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.

Bu hafta sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray da 34 puana ulaştı ve averajla ikinci sırada yer aldı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ikinci maç olan Yılport Samsunspor karşılaşmasından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş ise topladığı 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Sonuçlar

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: 2-1

Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: 0-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 2-0

Galatasaray-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Beşiktaş: 1-2

Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 0-0

Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

RAMS Başakşehir-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1

EMS Yapı Sivasspor-Trabzonspor: 3-3

Puan durumu

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 13 11 1 1 33 9 24 34 2.GALATASARAY 13 11 1 1 26 8 18 34 3.BEŞİKTAŞ 13 8 1 4 20 15 5 25 4.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 13 6 5 2 24 13 11 23 5.TRABZONSPOR 13 7 2 4 24 17 7 23 6.MONDİHOME KAYSERİSPOR 13 6 5 2 18 14 4 23 7.BITEXEN ANTALYASPOR 13 5 4 4 17 13 4 19 8.KASIMPAŞA 13 5 3 5 21 25 -4 18 9.ÇAYKUR RİZESPOR 13 5 3 5 11 17 -6 18 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 13 4 5 4 21 18 3 17 11.MKE ANKARAGÜCÜ 13 4 4 5 19 19 0 16 12.EMS YAPI SİVASSPOR 13 3 6 4 16 20 -4 15 13.GAZİANTEP FK 13 5 0 8 12 18 -6 15 14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 13 3 5 5 14 12 2 14 15.TÜMOSAN KONYASPOR 13 3 4 6 13 18 -5 13 16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 13 3 4 6 16 29 -13 13 17.RAMS BAŞAKŞEHİR 13 3 3 7 12 17 -5 12 18.CORENDON ALANYASPOR 13 2 4 7 9 21 -12 10 19.YILPORT SAMSUNSPOR 13 2 2 9 10 21 -11 8 20.İSTANBULSPOR 13 2 2 9 11 23 -12 8

14. hafta

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta maçlarının programı şöyle:

1 Aralık Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Bitexen Antalyaspor (Mersin)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

2 Aralık Cumartesi:

13.30 Corendon Alanyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Alanya Oba)

16.00 Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir (Çaykur Didi)

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Galatasaray (Pendik)

3 Aralık Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Mondihome Kayserispor (Papara Park)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

4 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor (Ülker)