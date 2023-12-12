Süper Lig'in 15. haftası yapılan 2 maçla tamamlandı

Haftanın kapanış maçında sahasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kalırken; EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Dolmabahçe'de Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, derbi müsabakasını 3-1 kazanarak puanını 40'a yükseltti ve averajla liderliğini sürdürdü.

Yukatel Adana Demirspor'u 3-1'le geçen Galatasaray da 40 puanla haftayı 2. sırada noktaladı.

Sonuçlar

Galatasaray-Yukatel Adana Demirspor: 3-1

Bitexen Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Yılport Samsunspor-Kasımpaşa: 4-2

Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-3

İstanbulspor-Corendon Alanyaspor: 0-1

RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor: 1-0

Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 0-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan 1.FENERBAHÇE 15 13 1 1 40 11 29 40 2.GALATASARAY 15 13 1 1 31 9 22 40 3.MONDİHOME KAYSERİSPOR 15 8 5 2 21 14 7 29 4.TRABZONSPOR 15 8 2 5 27 19 8 26 5.BEŞİKTAŞ 15 8 2 5 22 19 3 26 6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 15 6 5 4 27 19 8 23 7.BITEXEN ANTALYASPOR 15 6 5 4 22 17 5 23 8.ÇAYKUR RİZESPOR 15 6 4 5 15 20 -5 22 9.KASIMPAŞA 15 6 3 6 27 31 -4 21 10.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 4 6 5 24 22 2 18 11.MKE ANKARAGÜCÜ 15 4 6 5 21 21 0 18 12.EMS YAPI SİVASSPOR 15 4 6 5 18 24 -6 18 13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 15 4 5 6 18 14 4 17 14.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 15 4 3 8 15 20 -5 15 15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 15 5 0 10 15 25 -10 15 16.TÜMOSAN KONYASPOR 15 3 5 7 15 21 -6 14 17.YILPORT SAMSUNSPOR 15 4 2 9 17 25 -8 14 18.CORENDON ALANYASPOR 15 3 5 7 12 23 -11 14 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 15 3 4 8 16 33 -17 13 20.İSTANBULSPOR 15 2 2 11 11 27 -16 8



16. hafta

15 Aralık Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

16 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)

13.30 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)

19.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

17 Aralık Pazar:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Stat henüz belli değil)

16.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)

19.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)

18 Aralık Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)