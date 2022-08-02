Süper Lig'in 64 sezonluk puan cetveli

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.

Fenerbahçe, geride kalan 64 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2122 lig maçında 3701 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 49 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2122 maçta toplam 3652 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3576 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2664 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

64 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2122 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1206 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 13 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1193 ile ikinci, Beşiktaş 1147 ile üçüncü, Trabzonspor ise 805 ile dördüncü sırada.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3758 gol kaydetti. Galatasaray 3723 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3480.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray 563 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 561 haftayla ikinci, Beşiktaş 435 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 240 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 64 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.

73 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen MKE Ankaragücü ve İstanbulspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Ümraniyespor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele verecek. Ümraniyespor, ligde yer alan 74. takım olacak.

10 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 64 sezon sonunda 73 takımın 10'unun artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Sivasspor, Hatayspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1894 averajla başı çekerken, Galatasaray 1844, Beşiktaş 1650, Trabzonspor 941, İstanbul Başakşehir 140, Alanyaspor 25, Eskişehirspor 9, Sivasspor 7, Hatayspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

64 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2021-2022 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TakımlarKOGBMAYP

1Fenerbahçe6421221206557359375818643701

2Galatasaray6421221193537392372318793652

3Beşiktaş6421201147578395348018303576

4Trabzonspor481612805445362251115702664

5Bursaspor501644572473599196519981997

6Gençlerbirliği481610532475603202621411907

7MKE Ankaragücü521710538493679195822841870

8Altay421364422420522145416671406

9Gaziantepspor311028366265397124813831324

10Eskişehirspor30978334312332111011011104

11Samsunspor30986319254413109213051090

12Antalyaspor26896287240369107012951063

13Kayserispor26876262247367101512551011

14Göztepe3096030029236810561187971

15Konyaspor217142272022858611014883

16İstanbulspor23756237229290855945813

17Denizlispor217282171923198751057799

18Çaykur Rizespor217262241733298221072796

19Sivasspor16560210156194771764786

20Kocaelispor20674225184265858934784

21İstanbul Başakşehir14492219126147710570783

22Kasımpaşa18642193174275790967708

23Adanaspor22704202213289771949692

24Boluspor20638192215231637709654

25Adana Demirspor18588161167260574820545

26Sarıyer13436148135153553551527

27Karşıyaka16528152141235533748510

28Malatyaspor11384134102148507544467

29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438

30Zonguldakspor14454135148171425484424

31Ankara Demirspor13418116153149447509385

32Sakaryaspor1138011489177452

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02/08/2022 12:02