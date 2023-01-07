Süper Lig'in 7 haftalık programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7 haftalık müsabaka programı şöyle:

19. hafta

13 Ocak Cuma:

17.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Nef)

14 Ocak Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Adana Demirspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)

15 Ocak Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20. hafta

20 Ocak Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Medical Park)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21. hafta

27 Ocak Cuma:

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Vodafone Park)

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Yeni Hatay)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bitexen Giresunspor-Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-Yukatel Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Medipol Başakşehir-Arabam.com Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

22. hafta

31 Ocak Salı:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Kırbıyık Holding)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor (Nef)

2 Şubat Perşembe:

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe (Yeni Adana)

23. hafta

4 Şubat Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)

24. hafta

10 Şubat Cuma:

17.00 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)

11 Şubat Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Corendon Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-HangiKredi Ümraniyespor (Medical Park)

12 Şubat Pazar:

13.30 Arabam.com Konyaspor-Bitexen Giresunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe (RHG EnerTürk Enerji)

13 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

25. hafta

17 Şubat Cuma:

20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Şubat Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Arabam.com Konyaspor (Yeni Hatay)

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-Gaziantep FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

19 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

20 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Nef)

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07/01/2023 10:18