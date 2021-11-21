Nefes kesen derbi Fenerbahçe'nin
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.
21/11/2021
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.
Nef Stadı'nda oynanan derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetti.
16. dakikada ilk gol Kerem Aktürkoğlu'ndan. Orta sahada Kerem Aktürkoğlu ile başlayan atakta, Olimpiu Morutan'ın pasıyla tekrar topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, karşı karşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Berke Özer'in solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
31. dakikada Mesut Özil skoru eşitledi. İrfan Can Kahveci'nin uzun pasıyla topla buluşan Mesut Özil, önündeki boş alandan yararlanarak hızla ilerledi ve meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-1
81. dakikada Tisserand ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.
84. dakikada Diagne'nin attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
90+4. dakikada Miguel Crespo uzatmada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi. Diego Rossi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Miguel Crespo'nun sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak ağlarla buluştu.
Ligde 4 hafta sonra kazanan Fenerbahçe puanını 23'e yükseltti. Ligde dördüncü yenilgisini alan Galatasaray 21 puanda kaldı.
Öte yandan bir maçı eksik lider Trabzonspor’un 30 puanı bulunuyor.
Galatasaray ligin 14. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Fenerbahçe de Göztepe deplasmanına gidecek.