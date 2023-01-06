Süper Lig'in en gollü haftası

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta sezonun en gollü haftası olarak kayıtlara geçti. Fileler 36 kez havalandı.



İki karşılaşmada futbolseverler 6'şar gol izledi. Adana Demirspor sahasında İstanbulspor'u 6-0 yendi. VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Gol sayısında bu müsabakaları Kasımpaşa'nın Corendon Alanyaspor'u 4-1 yendiği karşılaşma takip etti.

2-2 sona eren Arabam.com Konyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ise fileler 4 kez havalandı.

17. haftada Lig'de sadece Bitexen Giresunspor ve İstanbulspor gol atma başarısı gösteremedi.

Süper Lig'in bir önceki en skorer haftası 35 golün atıldığı 12. haftaydı.

Bu arada bu sezon bir maçta en fazla gol Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendiği karşılaşmada atıldı.

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06/01/2023 10:12