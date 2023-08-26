Süper Lig'in en pahalı kaleci transferleri
Süper Lig'in en pahalı kaleci transferlerini derledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic listeye 2. sıradan giriş yaptı.
26/08/2023
İşte Süper Lig`in en pahalı 10 kaleci transferi...
10) Damir Kahriman - 2 Milyon Euro
2007/2008 Konyaspor
9) Scott Carson - 2 Milyon 200 Bin Euro
2011/2012 Bursaspor
8) Berke Özer - 2,5 Milyon Euro
2018/2019 Fenerbahçe
7) Loris Karius - 2,5 Milyon Euro
2018/2019 Beşiktaş
6) Tolga Zengin - 2 Milyon 750 Bin Euro
2013/2014 Beşiktaş
5) Harun Tekin - 2 Milyon 750 Bin Euro
2018/2019 Fenerbahçe
4) Denys Boyko - 3 Milyon 300 Bin Euro
2015/2016 Beşiktaş
3) Faryd Mondragon - 4,5 Milyon Euro
2002/2003 Galatasaray
2) Dominik Livakovic - 6 Milyon 650 Bin Euro
2023/2024 Fenerbahçe
1) Fernando Muslera - 6 Milyon 750 Bin Euro