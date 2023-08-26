Süper Lig'in en pahalı kaleci transferleri

Süper Lig'in en pahalı kaleci transferlerini derledik. Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic listeye 2. sıradan giriş yaptı.

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26/08/2023

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Süper Lig'in en pahalı kaleci transferleri

İşte Süper Lig`in en pahalı 10 kaleci transferi...

10) Damir Kahriman - 2 Milyon Euro

2007/2008 Konyaspor

9) Scott Carson - 2 Milyon 200 Bin Euro

2011/2012 Bursaspor

8) Berke Özer - 2,5 Milyon Euro

2018/2019 Fenerbahçe

7) Loris Karius - 2,5 Milyon Euro

2018/2019 Beşiktaş

6) Tolga Zengin - 2 Milyon 750 Bin Euro

2013/2014 Beşiktaş

5) Harun Tekin - 2 Milyon 750 Bin Euro

2018/2019 Fenerbahçe

4) Denys Boyko - 3 Milyon 300 Bin Euro

2015/2016 Beşiktaş

3) Faryd Mondragon - 4,5 Milyon Euro

2002/2003 Galatasaray

2) Dominik Livakovic - 6 Milyon 650 Bin Euro

2023/2024 Fenerbahçe

1) Fernando Muslera - 6 Milyon 750 Bin Euro

26/08/2023 12:44
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TAGS: spor, futbol
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