Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon Beşiktaş
Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. 42 haftalık maratonun son virajında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar şampiyonluğa ulaştı.
15/05/2021
Türkiye'de Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.
Siyah-beyazlılar10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.
Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.
Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı.
Puanını 84'e yükselten siyah-beyazlılar, aynı puandaki rakibi Galatasaray'ı averajla geride bırakarak 16. şampiyonluğuna uzandı.