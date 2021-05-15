Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon Beşiktaş

Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen takım Beşiktaş oldu. 42 haftalık maratonun son virajında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 yenen siyah-beyazlılar şampiyonluğa ulaştı.

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15/05/2021

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Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon Beşiktaş

Türkiye'de Süper Lig'de 2020/21 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 42. ve son hafta karşılaşmasında Göztepe ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlılar10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Göztepe 24. dakikada Alpaslan Öztürk'ün golüyle eşitliği yakaladı.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Mücadelenin 67. dakikasında Larin'in ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 

Ghezzal penaltıyı gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı. 

Puanını 84'e yükselten siyah-beyazlılar, aynı puandaki rakibi Galatasaray'ı averajla geride bırakarak 16. şampiyonluğuna uzandı.

15/05/2021 22:33
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TAGS: Süper Lig, spor, futbol, Göztepebe, Beşiktaş
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