Süper Lig'in eski hakemi, Azerbaycan'da hakemler kurulu başkanı oldu

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15/07/2022

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Süper Lig'in eski hakemi, Azerbaycan'da hakemler kurulu başkanı oldu

Süper Lig'in eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan'da Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.

Süper Lig'in eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan'da hakemler kurulunun başına getirildi.

Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Barış Şimşek'in atandığı vurgulandı.

2002-2018 yılları arasında Türkiye liglerinde hakemlik yapan 46 yaşındaki Şimşek, 2017-18 sezonunun sonunda görevini bırakmıştı. Barış Şimşek, FIFA kokartına da sahipti.

15/07/2022 18:12
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TAGS: Süper Lig’in eski hakemi, Azerbaycan’da hakemler kurulu başkanı oldu
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