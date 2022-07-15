Süper Lig'in eski hakemi, Azerbaycan'da hakemler kurulu başkanı oldu
15/07/2022
Süper Lig'in eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan'da Merkez Hakem Kurulu başkanlığına getirildi.
Süper Lig'in eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan'da hakemler kurulunun başına getirildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Barış Şimşek'in atandığı vurgulandı.
2002-2018 yılları arasında Türkiye liglerinde hakemlik yapan 46 yaşındaki Şimşek, 2017-18 sezonunun sonunda görevini bırakmıştı. Barış Şimşek, FIFA kokartına da sahipti.