Süper Lig'in ilk bölümünde 19 takımda 479 futbolcu forma giydi

AA'nın, Süper Lig’in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, mücadele eden 19 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.

Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.

67 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Süper Lig’in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.

Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.

Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporu

Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:

Takım Yerli Yabancı Toplam Galatasaray 10 16 26 Fenerbahçe 15 14 29 Beşiktaş 10 17 27 Trabzonspor 15 15 30 Başakşehir 11 13 24 Göztepe 11 14 25 Çaykur Rizespor 10 15 25 Samsunspor 9 12 21 Eyüpspor 17 11 28 Kasımpaşa 6 14 20 Antalyaspor 14 14 28 Kayserispor 11 12 23 Konyaspor 11 14 25 Alanyaspor 8 12 20 Sivasspor 11 15 26 Gaziantep FK 11 14 25 Hatayspor 9 13 22 Bodrum FK 14 12 26 Adana Demirspor 20 11 31 Toplam 222 257 479

Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.