Süper Lig'in ilk bölümünde 19 takımda 479 futbolcu forma giydi

Trendyol Süper Lig'e 17. hafta maçlarının ardından ara verilirken geride kalan bölümde 19 takımda 479 futbolcu süre buldu.

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27/12/2024

Süper Lig'in ilk bölümünde 19 takımda 479 futbolcu forma giydi

AA'nın, Süper Lig’in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, mücadele eden 19 takımda süre bulan futbolculara yer verildi.

İlk bölümü yapılan 17. hafta maçlarıyla sona eren ligde şu ana kadar 153 müsabaka oynandı. Ligde yer alan 19 takım, söz konusu müsabakalarda toplam 479 futbolcuya şans tanıdı.

Yabancı futbolcular daha fazla

Süper Lig'in ilk bölümünde süre bulan yabancı futbolcu sayısı, yerlileri geride bıraktı.

Futbol takımlarının ilk 17 haftada forma verdiği 479 futbolcunun 222'si yerli, 257'si ise yabancılardan oluştu.

Fenerbahçe, ikas Eyüpspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor, yerli futbolculara yabancılara göre daha fazla şans verdi.

67 farklı ülkeden yabancı oyuncu oynadı

Süper Lig’in 17 haftalık ilk bölümünde 67 farklı ülkeden 257 yabancı futbolcu forma giydi.

Yabancılar arasında 21 oyuncuyla Brezilyalılar çoğunlukta yer aldı. Sambacıları 17 futbolcuyla Portekizliler, on ikişer oyuncuyla Fransız ve Nijeryalılar takip etti.

Süper Lig'de ilk yarının futbolcu raporu

Ligin ilk yarısında takımlara göre forma giyen futbolcu sayıları şöyle:

 

Takım

Yerli

Yabancı

Toplam

Galatasaray

10

16

26

Fenerbahçe

15

14

29

Beşiktaş

10

17

27

Trabzonspor

15

15

30

Başakşehir

11

13

24

Göztepe

11

14

25

Çaykur Rizespor

10

15

25

Samsunspor

9

12

21

Eyüpspor

17

11

28

Kasımpaşa

6

14

20

Antalyaspor

14

14

28

Kayserispor

11

12

23

Konyaspor

11

14

25

Alanyaspor

8

12

20

Sivasspor

11

15

26

Gaziantep FK

11

14

25

Hatayspor

9

13

22

Bodrum FK

14

12

26

Adana Demirspor

20

11

31

Toplam

222

257

479

 

Not: İki takımda birden forma giyen Gökhan Akkan ve Leo Dubois kulüplerin oyuncu sayısında iki, genel toplamda bir kez yazılmıştır.

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TAGS: haber, kıbrıs
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