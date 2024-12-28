Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,06



Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, mücadele eden 19 takımın sezonun bu bölümünde şans verdiği 479 oyuncunun yaş ortalaması 27,06 olarak gerçekleşti.

AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı.

Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu.

İstanbul ekibini 28,35'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 28,23'lük ortalamayla Net Global Sivasspor izledi.

Sezona Çaykur Rizespor'da başlayıp Sipay Bodrum FK'ye transfer olan kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray ile 2 maçta forma giyip ikas Eyüpspor'a giden Leo Dubois, 2 farklı takımda oynayan isimler olarak dikkati çekti.

En genci Adana Demirspor

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve birçok genç futbolcuya şans veren Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumunda.

Ligin 17 haftalık bölümünde 31 futbolcuya süre veren Akdeniz ekibinin yaş ortalaması 23,16 olarak gerçekleşti.

Adana Demirspor'u 25,44'lük yaş ortalamasıyla Göztepe ve 25,80'lik yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.

Ortalamalar

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması şöyle:

Takım Yaş ortalaması ikas Eyüpspor 29,07 Kasımpaşa 28,35 Net Global Sivasspor 28,23 Bellona Kayserispor 28 TÜMOSAN Konyaspor 27,92 Gaziantep FK 27,52 Fenerbahçe 27,48 Corendon Alanyaspor 27,45 Reeder Samsunspor 27,42 Beşiktaş 27,40 RAMS Başakşehir 27,20 Galatasaray 26,80 Sipay Bodrum FK 26,76 Onvo Antalyaspor 26,75 Atakaş Hatayspor 26,31 Trabzonspor 26,20 Çaykur Rizespor 25,80 Göztepe 25,44 Adana Demirspor 23,16

Ligin en genci Deniz Dönmezer

Ekonomik sebeplerle genç oyunculara yönelen Adana Demirspor genç futbolculara şans verirken, lacivert-mavili ekibin file bekçisi Deniz Dönmezer ligin de en genç ismi oldu.

21 Eylül 2008 doğumlu futbolcu, ligdeki en genç isim olarak öne çıkarken, Dönmezer'i 11 Temmuz 2008 doğumlu Yılmaz Cin takip etti. Net Global Sivasspor forması giyen Cin, ligde 1 dakika şans buldu.

Adana Demirspor forması giyen, 12 Şubat 2008 doğumlu forvet oyuncusu Ozan Demirbağ da ligdeki en genç isimler arasında yer aldı. 10 maçta forma giyen 16 yaşındaki futbolcu 1 de gol attı.

En yaşlıları Dzeko ve Muslera

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde forma giyen en yaşlı isimler Edin Dzeko ve Fernando Muslera oldu.

Fenerbahçe'nin 17 Mart 1986 doğumlu 38 yaşındaki kaptanı Dzeko, 16 lig maçında forma giyerken 9 gol atıp 1 de asist yaptı.

Lider Galatasaray'ın ligdeki bütün maçlarında forma giyen 16 Haziran 1986 doğumlu Fernando Muslera, bu maçlarda kalesinde 19 gol görürken, 4 karşılaşmada gol yemedi.