Süper Lig'in ilk bölümünde forma giyen futbolcuların yaş ortalaması 27,18

Anadolu Ajansının, Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünün sona ermesiyle hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde takımlarda forma giyen futbolcuların yaş bilgilerine yer verildi.

Ligde mücadele eden 20 takım, sezonun 17 haftalık ilk bölümünde toplamda 524 futbolcuya forma verdi. İlk yarıda süre alan futbolcular üzerinden yapılan değerlendirmeye göre Süper Lig'in yaş ortalaması 27,18 olarak gerçekleşti.

Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en yaşlı ekip, 29,75'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı 19. sırada tamamlayan Siltaş Yapı Pendikspor bulunuyor.

İstanbul temsilcisini 28,84'lük ortalamayla EMS Yapı Sivasspor, 28'lik yaş ortalamasıyla Bitexen Antalyaspor ile Yukatel Adana Demirspor izledi.

En genci Rizespor

Çaykur Rizespor, yaş ortalamasında Süper Lig'in en genç takımı oldu.

Karadeniz temsilcisinde ilk yarıda top koşturan 26 futbolcunun yaş ortalaması 25 olarak gerçekleşti. Bu takımı 25,43'lük ortalamayla Kasımpaşa, 25,55'lik ortalamayla Atakaş Hatayspor takip etti.

Ortalamalar

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında takımlara göre yaş ortalamaları şöyle:

TakımYaş ortalaması

Pendikspor29,75

Sivasspor28,84

Antalyaspor28

Adana Demirspor28

Gaziantep FK27,8

Galatasaray27,72

Başakşehir27,67

MKE Ankaragücü27,64

Fatih Karagümrük27,59

Fenerbahçe27,55

Konyaspor27,52

Samsunspor27,27

Beşiktaş27,26

Alanyaspor26,82

Kayserisspor26,54

İstanbulspor25,96

Trabzonspor25,82

Hatayspor25,55

Kasımpaşa25,43

Çaykur Rizespor25



En yaşlısı Erdem Özgenç

Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcular arasında en tecrübelisi Pendikspor'dan Erdem Özgenç oldu.

İlk yarıda 8 müsabakada forma giyen Erdem, 39 yaşla 524 futbolcu arasındaki en yaşlı oyuncu olarak ön plana çıktı. Erdem Özgenç, en tecrübeli ilk 10 oyuncu arasındaki tek Türk futbolcu olarak dikkati çekti.

Erdem Özgenç'i 37 yaşındaki Galatasaraylı Fernando Muslera, Fenerbahçeli Edin Dzeko, Yukatel Adana Demirsporlu Nani ve Gaziantep FK'li Morais izledi. MKE Ankaragücü'nden Rafal Gikiewicz, Pendikspor'dan Georgios Tzavellas, Gaziantep FK'den Florin Nita ile Max Gradel, Fatih Karagümrük'ten Matias Ezequiel Dituro ve Galatasaraylı Dries Mertens de 36 yaşla sıralandı.

En genci Yasin Özcan

İlk yarıda forma giyen futbolcular arasındaki en genci Kasımpaşa'da top koşturan Yasin Özcan oldu.

Lacivert-beyazlı takımla 17 maça çıkan 17 yaşındaki Yasin, gün farkıyla arkadaşlarının önüne geçti. Yasin'i aynı yaştaki EMS Yapı Sivaspor'dan Emre Gökay, Yunus Emre Konak ile Kasımpaşa bir başka genç oyuncusu Taylan Utku Aydın takip etti.

Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy ile Yakup Arda Kılıç, Yılport Samsunspor'dan Enes Albak, Muhammed Ali Özbaskıcı, Bitexen Antalyaspor'dan Emre Uzun, Mondihome Kayserispor'dan Baran Ali Gezek ve Muhammed Eren Arıkan, İstanbulspor'dan Tunahan Şamdanlı 18 yaşında forma giydi.

21 yaş altında 54 futbolcu

Süper Lig'de bu sezon forma giyen 21 yaş altında 54 futbolcu yer aldı.

Ümit Milli Takım yaş kategorisinde ligde en çok futbolcuya beşer oyuncuyla Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor şans verdi. Bu kulüpleri dörder 21 yaş altı futbolcuyla Trabzonspor, Atakaş Hatayspor ve Çaykur Rizespor takip etti.

Ligdeki takımların tamamı 21 yaş altı futbolcuya görev verirken, en az şansı birer futbolcuyla Fenerbahçe, Galatasaray, Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor tanıdı.