Süper Lig'in ilk Çinli futbolcusu Başakşehir'de

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10/01/2023

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Süper Lig'in ilk Çinli futbolcusu Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Çinli futbolcu Shaocong Wu'yu kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Çin Süper Ligi ekibi Guangzhou'da oynayan ve Çin Halk Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Süper Lig'in ilk Çinli oyuncusu Shaocong Wu'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

10/01/2023 18:08
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TAGS: Süper Lig’in ilk Çinli futbolcusu Başakşehir’de
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