Süper Lig'te Yenicami ve MTG karşı karşıya

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Mağusa Türk Gücü ile Yenicami Cuma akşamı karşılaşacak

K-Pet Süper Lig’in 10’uncu haftası zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne olacak. Ligde ilk iki sırayı paylaşan Yenicami ile Mağusa Türk Gücü, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda saat 18.00’de karşı karşıya gelecek.

Lider Yenicami ligdeki ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta Baf Ülkü Yurdu ile berabere kalarak yaşarken, Mağusa Türk Gücü oynadığı 9 maçta sadece bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşamasına rağmen zirve takibini bırakmadı.