HABER KIBRIS

'Süper tayfun' uzaydan görüntülendi

ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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26/09/2018

'Süper tayfun' uzaydan görüntülendi

Japonya 'Kategori 5' seviyesindeki 'süper tayfun'a hazırlanıyor. Japon ana adasına doğru ilerleyen tayfunun boyutları uzaydan çekilne kare ile net bir şekilde görülebiliyor. 

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.

 

ISS'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı.

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TAGS: Süper tayfun, haber, kıbrıs, uzay
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