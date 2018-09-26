'Süper tayfun' uzaydan görüntülendi
ISS'de görev alan astronot Dünya yörüngesinden çektiği bu kareleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
26/09/2018
Japonya 'Kategori 5' seviyesindeki 'süper tayfun'a hazırlanıyor. Japon ana adasına doğru ilerleyen tayfunun boyutları uzaydan çekilne kare ile net bir şekilde görülebiliyor.
Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Alexander Gerst'in uzaydan çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler de kasırganın boyutlarını ortaya koydu.
ISS'de görev yapan Gerst, geçtiğimiz haftalarda Florence Kasırgasının görüntülerini paylaşmıştı.