Süperclasico Brezilya’nın!

Milli takım düzeyinde oynanan hazırlık maçlarında Brezilya, Arjantin’i 1-0 yendi, Belçika ile Hollanda 1-1 berabere kaldı.

Brezilya – Arjantin: 1-0

2018 FIFA Dünya Kupası’nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda karşılaştı. Brezilya, Messi’nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda’nın 90+3’üncü dakikada attığı gollle 1-0 kazandı.

Belçika – Hollanda: 1-1

Son dünya 3’üncüsü Belçika, başkent Brüksel’deki Kral Baudouin Stadı’nda Hollanda’yı ağırladı. Müsabaka, Belçikalı Dries Mertens’in 5. ve Hollandalı Arnaut Groeneveld’in 27. dakikadaki golleriyle 1-1 sonuçlandı.

İsveç – Slovakya: 1-1

UEFA Uluslar Ligi’nde Türkiye ile aynı grupta yer alan İsveç ise Slovakya ile 1-1 berabere kaldı. İsveç’in golü 52. dakikada John Guidetti’den gelirken, Slobakya’nın golünü ise 84. dakikada Albert Rusnak kaydetti.