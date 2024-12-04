Superhome Center Satışı’nın bedeli 94 Milyon Euro Değerinde

Politis Gazetesi’nin haberine göre Ermes Department, Cyprus Trading Corporation (CTC) şirketinin bir yan kuruluşu, Superhome Center mağazalar zincirini 94 milyon Euro karşılığında satma kararı aldı.

Satıştan elde edilecek gelir, Ermes ve CTC’nin borçlarının azaltılmasında kullanılacak.

Ermes Department, Superhome Center DIY Ltd.’nin %51 hissesine sahip.

Yabancı bir yatırımcı tarafından gerçekleştirilen bu satış, Ermes’in ve CTC’nin finansal durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacak.

Satış, Ermes Department’ın 20 Aralık’ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu’nda onaylanacak.

Satış bedeli 94 milyon Euro…