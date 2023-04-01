Superman rolü için 'özel bir liste' hazırlandı! İsimler birer birer eleniyor

Henry Cavill'ın kesin bir şekilde Superman'i bir daha canlandırmayacağının açıklanmasının ardından "Galaksinin Koruyucuları" serisinin yönetmeni James Gunn'ın yeni Superman filmini çekeceği duyurulmuştu. Gunn, yeni Superman'in kim olabileceğiyle ilgili konuştu.

Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi karakterlerin yer aldığı DC sinema evreni, yeni bir döneme adım atıyor. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından ünlü film şirketi yeni projelerini açıklamıştı. DC evrenini başlatacak filmin adının "Superman: Legacy" olacağı ve senaryosunu James Gunn'in kaleme alacağı açıklanmıştı.

YÖNETMEN BELLİ OLDU

Genç Superman'in hayatına odaklanacak ve nasıl süper kahramana dönüştüğünü konu alacak filmin yönetmen koltuğunda da James Gunn'ın oturacak.

Henry Cavill'ın ardından yeni bir Superman arayışına giren yönetmen, ortaya atılan iddialar hakkında konuştu.

Percy Jackson serisi ve Fury filmiyle yıldızı parlayan Logan Lerman'ın yeni Superman olabileceği iddia edilmişti. Yönetmen Gunn, oyuncunun çok yetenekli bir aktör olduğunu ama kendisinin bu rol için hiç düşünülmediğini dile getirdi.

HBO imzalı Euphoria dizisinde rol alan Jacob Elordi ise konuşulan bir başka isimdi. 56 yaşındaki yönetmen Elordi ile ilgili atılan bu iddia üzerine sosyal medya üzerinden “Benim fikrim, Superman rolüne henüz kimsenin seçilmediği. Benim için oyuncu seçimi senaryo bittiğinde ya da bitmeye yaklaşınca yapılır ve daha bitmedi” dedi.

ÖZEL BİR LİSTE HAZIRLADI

Gunn yeni Superman'in 20'li yaşlarında olmak zorunda olmadığını ama 40 yaşından da büyük olmayacağını söyledi.



Yönetmen "Henüz bir oyuncuyla bile görüşmedim. Özel bir liste yapıyorum, seçmelere katılacak aktörler için bilgi topluyorum" dedi.

DC'DE YENİ DÖNEM

Marvel'ın en büyük rakibi DC Studios yeni projelerini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Şirketin eşbaşkanları Peter Safran ve James Gunn, yeni film ve dizilerin ilk listesini açıklayarak çizgi roman hayranların bekleyişine son verdi. Açıklanan ilk proje "Bölüm 1: Tanrılar ve Canavarlar" oldu.

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01/04/2023 11:11