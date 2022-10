Superman'in devam filmi geliyor

DC’nin sevilen kahramanı Superman efsanesi sürüyor. En son Justice League ve Zack Snyder’s Justice League filmlerinde Superman rolünde olan Henry Cavill beyazperdeye dönüyor.

DC’nin Sinematik Evreni’ni başlatan Man of Steel, hala stüdyonun en sevilen filmleri arasında yer alıyor. Warner Bros. Discovery, ikinci Superman filmi için yeşil ışık yaktı.

Warner Bros, 'Man of Steel 2' için bir güncelleme paylaşarak Henry Cavill'in Superman olarak geri dönüşünü bekleyen DC hayranlarını sevindirdi.

EN ÇOK KAZANAN SUPERMAN FİLMİ

DC Genişletilmiş Evreni'ndeki ilk film olarak kabul edilen 'Man of Steel' 2013 yılında vizyona girdi ve karışık eleştiriler almasına rağmen, dünya çapında 668 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek tarihteki en çok kazanan Superman filmi oldu.

Aslında Man of Steel'in Dark Knight benzeri bir üçlemenin ilk filmi olması planlanıyordu. Ancak DC, Marvel Stüdyolarının birden çok karakterin hikaye çizgisini bir araya getirdiği Avengers benzeri filmlerin izinden gitmeyi tercih etti. 2016 yılında gelen Batman v Superman: Dawn of Justice'te Cavill'in Superman'ine, Ben Affleck'in Batman'i ve Gal Gadot'nun Wonder Woman'ı eşlik etti. Bu arada Man of Steel devam filmleri de rafa kalktı.

Warner Bros. şimdi devam filmini hayata geçirmek konusunda oldukça kararlı ve Henry Cavill'in Superman olarak geri döneceği ikinci solo filmi için yazar arayışı içinde.

DWAYNE “THE ROCK” JOHNSON İKNA ETTİ

The Hollywood Reporter’a göre Dwayne “The Rock” Johnson, Henry Cavill’ı DC filmlerine geri getirmek için stüdyo yetkilileri ile görüşmeler yaptı ve The Rock’ın sürekli baskıları, stüdyo yönetimini ikna etti.

Projenin yapımcılığını DC'nin önemli yapımcılarından Charles Roven üstlenecek. Filmin yönetmeni belli değil ancak James Gunn'ın Warner Bros. ile gizli bir filmi yönetmek için görüştüğü biliniyor ve haber kaynağına göre bahsedilen projenin Man of Steel 2 olması mümkün.

Gelecek yıl gösterilecek The Flash filminin, DC Sinematik Evreni’nde ciddi değişiklikler yapması bekleniyor. Evreni birçok açıdan sıfırlayacak filmin, Batman dışında Superman karakterine de yer vermesi bekleniyor. Ayrıca birçok iddiaya göre Henry Cavill’ın Superman karakteri, Black Adam filminde de yer alacak. Black Adam 21 Ekim'de sinemalarda olacak.

Henüz yapım aşamasının başlarında olan Man of Steel 2; muhtemelen Sasha Calle tarafından canlandırılan Supergirl karakterini de içerecek. Görünüşe göre Warner Bros Discovery, DC’nin geleceğinde Superman karakterine daha çok yer vermek istiyor.

19/10/2022 09:29