Süpermarketten 1 adet testere çaldı

Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te, 16 Eylül tarihinde saat 17.30 sıralarında F.F.’nin (E-50), market içerisinde satışa sunulan 1 adet 470 TL değerindeki testereyi çaldığı tespit edildi. F.F tutuklandı.

OZANKÖY’DE HIRSIZLIK

Ayrıca Ozanköy’de faaliyet gösteren bir oto tamir garajında çalışan K.R.’nin (E-44), Şubat-Eylül ayları arasında, araç tamir ücreti olarak müşterilerden tahsil ettiği 5 bin 940 TL nakit parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip, çaldığı tespit edildi. K.R tutuklandı.

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22/09/2021 16:33