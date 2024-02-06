Süperminik Yarışları Yapıldı
06/02/2024
KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu kapalı alan süperminik minik yarışması 4 Şubat’ta Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda gerçekleşti.
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu:
Süperminik Kız
1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)
Süperminik Erkek
1. Buray Erkurt (KODOSD)
2. Uras Damar (GATE)
Minik A Olimpik Kız
1. Sena İçer (ZEYBEKCİ)
2. Miray Erkurt (KODOSD)
3. Zehra Çoğun (GATE)
Minik A Olimpik Erkek
1. Güneş Tez (GATE)
2. Taha Turgay (GATE)
3. Sinan Halil Hocalı (ZEYBEKÇİ)
Minik B Olimpik Kız
1. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)
2. Feyza Çoğun (GATE)
3. Irmak Sekmen (BAF)
Minik B Olimpik Erkek
1. Osman Faslı (BAF)
2. Hasan Ezer (ZEYBEKÇİ)
3. Güney Albayrak (FERDİ)
Minik B Makaralı Erkek
1. Ayaz Aysu ( ATICILIK İHTİSAS)
Minik C Olimpik Kız
1. Hayal Hüsam (BAF)
2. Mayra Karacaoglu (KODOSD)
3. İclal Ilgu (MGA)
Minik C Olimpik Erkek
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Artun Gümüşok (BAF)
3. Mehmet Şahlı (BAF)
Minik C Makaralı Kız
1. Aleyna Bakkal (FERDİ)
2. Eliz Hannas (FERDİ)
3. Leyla Aydın (GATE)
Minik C Makaralı Erkek
1. Eray Kande (GATE)
2. Enver Ersen Bayraktar (ZEYBEKÇİ)