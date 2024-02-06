Süperminik Yarışları Yapıldı

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06/02/2024

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Süperminik Yarışları Yapıldı

KKTC Okçuluk Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu kapalı alan süperminik minik yarışması 4 Şubat’ta Lefkoşa Türk Lisesi Salonunda gerçekleşti. 
Yarışmada dereceye giren sporcular şöyle oldu: 

Süperminik Kız
1. Sevi Tunaboylu (KODOSD)

Süperminik Erkek 
1. Buray Erkurt (KODOSD)
2. Uras Damar (GATE)

Minik A Olimpik Kız
1. Sena İçer (ZEYBEKCİ)
2. Miray Erkurt (KODOSD)
3. Zehra Çoğun (GATE)

Minik A Olimpik Erkek 
1. Güneş Tez (GATE)
2. Taha Turgay (GATE)
3. Sinan Halil Hocalı (ZEYBEKÇİ)

Minik B Olimpik Kız 
1. Nuray Kargılı (ZEYBEKÇİ)
2. Feyza Çoğun (GATE)
3. Irmak Sekmen (BAF)

Minik B Olimpik Erkek 
1. Osman Faslı (BAF)
2. Hasan Ezer (ZEYBEKÇİ)
3. Güney Albayrak (FERDİ)

Minik B Makaralı Erkek 
1. Ayaz Aysu ( ATICILIK İHTİSAS)

Minik C Olimpik Kız 
1. Hayal Hüsam (BAF)
2. Mayra Karacaoglu (KODOSD)
3. İclal Ilgu (MGA)

Minik C Olimpik Erkek 
1. Azat Yalçın (KODOSD)
2. Artun Gümüşok (BAF)
3. Mehmet Şahlı (BAF)

Minik C Makaralı Kız 
1. Aleyna Bakkal (FERDİ)
2. Eliz Hannas (FERDİ)
3. Leyla Aydın (GATE)

Minik C Makaralı Erkek 
1. Eray Kande (GATE)
2. Enver Ersen Bayraktar (ZEYBEKÇİ)

06/02/2024 11:13
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TAGS: haber, kıbrıs
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