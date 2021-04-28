Süpernovada keşfedilen titanyum parçaları patlayan yıldızların gizemini çözebilir

NASA tarafından paylaşılan süpernova patlamalarında ortaya çıkan titanyumun, bazı dev yıldızların nasıl patladığı konusundaki gizemi çözmede yardımcı olabileceği belirtildi.

Dünyadan yaklaşık 11 bin ışıkyılı uzaklıktaki Cassiopeia A süpernovasının kalıntılarında titanyum parçaları keşfedildi. Bu yeni keşfin, bilim insanlarının bazı dev yıldızların patlamasına neyin yol açtığını anlamalarına yardımcı olabileceği bildirildi.

Yaklaşık 350 yaşındaki bilinen en genç süpernova olarak konumlandırılan Cassiopeia A patlama kalıntıları arasında titanyum bulunmasıyla bilim insanları Cassiopeia A süpernovasını inceleme altına aldı.

Süpernovaların neden patladıkları çoğu zaman saptanamıyor. Bu sebeple, bilim insanlarının patlamalar hakkında bazı fikirler oluşturmasını sağlaması açısından söz konusu araştırma önem taşıyor.

Süpernova gözlemleri, 2000 ile 2018 yılları arasında 1999'dan beri faaliyette olan NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi tarafından gerçekleştiriliyor. Söz konusu araştırmada 3 boyutlu bilgisayar simülatörleriyle patlama tekrar canlandırılıyor. NASA tarafındn paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan elementler farklı renklerle temsil ediliyor.

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28/04/2021 17:49