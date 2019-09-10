Süperstar Ajda Harbiye'yi salladı!

Türk pop müziğinin duayeni Süperstar Ajda Pekkan, önceki gün Poll Production organizasyonu 'Paraf Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Konserin ilk bölümünde Züleyha Kuru, tasarımı olan kostüm ve göz maskesiyle çıkan Pekkan, İkinci bölümde ise Nur Yerlitaş imzalı bir kostüm tercih etti. Sahnedeki şıklığıyla göz kamaştıran süperstar, Emma Shapplin’in 'Spente Le Stelle' şarkısıyla giriş yaptı. Daha sonrasında 'Aynen Öyle, Yakar Geçerim, Canın Sağolsun, ve Sen İste' gibi geçmişten günümüze en sevilen parçalarını sırasıyla söyleyerek dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

SÖZ YAZARI ARKADAŞINI SAHNESİNDE ONURLANDIRDI!

Herkesin ayaklarına sağlık, bugün çok güzel şarkılar söyleyip zaman geçireceğiz diye umuyorum. 'Aşklayalım' şarkısını yıllar önce Şehrazat yazmıştı. Bu güzel parçayı benim sesimden albümünde yer verecek olması beni ayrıca mutlu etti. Ben bu şarkıyı tekrar söylemek istiyorum." diyerek üst üst iki defa söyledikten sonra Şehrazat, için seyircisinden alkış istedi. Pekkan, "Sen çok iyi bir söz yazarısın, ve bu şarkıların nesilden nesile devam edecek." diye konuştu.