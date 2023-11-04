Superstep ve Lacoste mağazaları için görkemli açılış

Ülkemizin önemli şirketlerinden Başman Grup bünyesinde Superstep ve Lacoste dün akşam görkemli bir açılış töreni ile hizmete girdi. Başman Grup Direktörü Ali Başman, iş insanı Çağan Keskin ile Başman Grup ortaklığında açılan iki mağazanın ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Prensip olarak kendilerinin kullanmayacağı hiçbir şeyi halka sunmayacaklarının altını çizen Başman, açılış törenine katılan herkese teşekkür etti. Öte yandan geceye Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel çok sayıda siyasi, iş insanı ve vatandaş katılım gösterdi.

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