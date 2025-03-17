Şüpheli Araç Durduruldu: 500 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(Kamalı Haber) - Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda şüpheli görülerek durdurulan araçta yolcu olarak bulunan erkek bir şahıs tasarrufundaki çantayı atarak kaçtı, sürücü Emmanuel Ekene tutuklandı. Çantada yarım kilo uyuşturucu bulunurken, tutuklanan Ekene mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktararak, ek süre talep etti. Polis, 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan bir erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi. Polis, çantanın emare alındığını, sürücünün ise tutuklandığını belirtti. Polis, çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıs olduğunu, maddenin analize gönderileceğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise kaçan şahsı tanımadığını, yolda otostop çekerken görüp aldığını, uyuşturucu ile ilgisi olmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.