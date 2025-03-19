Şüpheli Hareketler Ele Verdi: Uyuşturucuyla Yakalandı

Girne’de meydana gelen “kanunsuz uyuşturucu madde taşıma, tasarruf (hintkeneviri)” suçlarından tutuklanan Fevzi Kortay mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Adnan Kardeşler mahkemeye olguları anlattı. Polis, 16.03.2025 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Girne’de, Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan rutin trafik kontrolü esnasında, kontrol maksatlı durdurulan zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada, zanlının tasarrufunda toplam 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, sabıkası olmadığını ifade ederek, teminat talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)