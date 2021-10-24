Şüpheli hareketleri dikkat çekti…

Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde bulunan Dr. Fazıl Küçük Çemberi üzerinde, saat 04:30 sıralarında, trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında K.M.B.(E-19)’nin kullanımında bulunan ve İ.B.M.(E-22)’nin yolcu olarak bulunduğu araç kontrol maksatlı durduruldu. O sırada söz konusu şahısların şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada yaklaşık 0.2 ml/gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, İ.B.M’nin üzerinde yapılan aramada ise tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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24/10/2021 13:35