Şüpheli hareketleri ele verdi

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16/10/2021

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Şüpheli hareketleri ele verdi

Kumyalı-Ziyamet anayolu üzerinde dün saat 15:30 sıralarında, bir polis ekibi tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada; kullanımında bulunan araçla kontrol maksatlı durdurulan T.C.A.(28)'nın şüpheli hareketleri neticesinde, söz konusu şahısın üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 0.5 gram ağırlığına metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. T.C.A. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan F.E. (E-39) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

16/10/2021 09:43
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TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs
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