Şüpheli hareketleri ele verdi!

Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan tutuklanarak bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

KAZA YAPTI, ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, zanlı Yasin Maher Al Etwan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda bir trafik kazası yaptığını ve olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yaptıkları aramada tasarrufunda 3 adet mdma türü hap bulunduğunu söyledi.

DAHA ÖNCE DE SABIKASI VAR

Polis, zanlının daha önce kavga, kanunsuz topluluk, tecavüzkâr alet taşıma, rahatsızlık suçlarından teminata bağlandığını anımsattı. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının yargılanmasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

04/03/2020 17:00