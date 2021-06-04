Şüpheli ölümde uyuşturucu izi

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı F. I. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olguları aktardı. Polis, 2.06.2021 tarihinde Gönyeli’de zanlının ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Adli Şube ekibinin yaptığı aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunup, emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, Paskal Chukwuebuka Ireka’ya otopsi yapılacağını ve kanında uyuşturucu olup olmadığının araştırılacağını belirtti. Polis, uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, “Ölen kişi benim kardeşimdir. Ona olan şeyden memnun değilim. Polis gereği araştırsın çünkü öğrenmek istiyorum. Polis ve ambulansı arayan kişi benim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)

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04/06/2021 15:13