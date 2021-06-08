Şüpheli Ölümle İlgili Tutuklanan Şahıs Cezaevine Gönderildi

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Franklyn Igbozuruika bugünn yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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08/06/2021

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Şüpheli Ölümle İlgili Tutuklanan Şahıs Cezaevine Gönderildi

Gönyeli’de meydana gelen şüpheli ölüm meselesi için yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan zanlı Franklyn Igbozuruika bugünn yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir olguları aktardı. Polis, 2.06.2021 tarihinde Gönyeli’de zanlı Franklyn Igbozuruika’nın ikametgâhında, Paskal Chukwuebuka Ireka’nın ölü bulunmasından sonra Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Adli Şube ekibinin yaptığı aramada yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin bulunup, emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis,  uyuşturucuyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının yasal statüsünün olmadığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 21 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

 (Kamalı Haber)

08/06/2021 15:37
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TAGS: Franklyn Igbozuruika
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