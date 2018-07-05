Şüpheli para tutuklattırdı

Yurt dışından hesabına kara para olduğundan şüphelenilen 108 bin TL aktarılan hesap sahibi Erhan Gül ve Gül’ün hesabını kullandırdığı ileri sürülen Kemal Köse tutuklandı…

Gamze PİR BAYKUR

Kara para aklayanların peşine düşen PGM’ye bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, kara para aklayanların yanı sıra hesaplarını kullandıran kişilerin de peşine düştü. Ziraat Bankası Mağusa Şubesi’nde hesabı bulunan ve yurt dışından hesabına herhangi bir suçtan temin edildiğine ve kara para olduğuna inanılan 108 bin TL aktarılan Erhan Gül ile Gül’ün hesabını kullandırdığı ileri sürülen Kemal Köse polis tarafından tutuklandı. Olay ise zanlı Erhan Gül’ün polise bilgi vermesiyle ortaya çıktı. Mesele ile ilgili olarak soruşturma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, konu paranın yurt dışından 10 farklı kişiden zanlı Gül’ün hesabına aktarıldığını tespit etti. Polise ifade veren zanlı Köse ise zanlı Gül’ün hesabını 2 kişinin talimatıyla kullandırdığını itiraf ederken, polis konu 2 kişi hakkında tutuklama emri temin etti. 15 yıla kadar hapislik cezası öngörülen “Suç geliri aklanması ve önlenmesi yasasına aykırı harekette bulunma” suçlamasıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Erhan Gül tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanırken, zanlı Kemal Köse aleyhine ise 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi.