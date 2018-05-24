Şüpheli Yangın! Vergi Dairesi Müdürüne Saldırı...

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı’ya ait evde bulunan üç araç içerisinde yer alan arabanın alev almasının ardından, aile diğer araçları güçlükle yanmaktan kurtardı. Güzelyurt Polis Müdürlüğü 03.00’te yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Özdemir Kalkanlı’yı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Denktaş’ın polisten de geniş kapsamlı ve çözüm alıcı bir tahkikat yapmasını istediği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’nın olayla ilgili açıkalması şöyle:

Kalkanlı’nın sorumluluğunda bulunan JY 861 plakalı araba evin bahçesinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yanarak zarar gördü.

Bugün 02.45 civarında çıkan yangın Güzelyurt İtfaiye Şubesi tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor

HK Ajans