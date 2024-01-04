Sürat ve cep telefonu ilk sırada

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 329 sürücüyü kontrol eden polis 428 sürücü hakkında yasal işlem başlatırken, 63 aracı da trafikten men etti. Sürat ve cep telefonu ilk iki sıradaki trafik suçları arasında yer aldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, rapor edilen 428 sürücüden 242’sinin süratli, 12’sinin alkollü, 4’ünün sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, araç kullandığı, 42’sinin sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edildi.

Sürücülerden 7’sinin emniyet kemeri takmadığı, 13’ünün sigortasız, 34’ünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı belirlenirken, diğer trafik suçunu işlediği tespit edilen 74 sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.