Sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Girne’de 10.10.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

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11/10/2021

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Sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Girne’de 10.10.2021 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Semih Sancar caddesi üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 28 yaşındaki  Burhan Ölmez, yönetimindeki PV 843 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun kuzey kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile kaldırıma çarparak inşaat yapımı için kazılan 5.50 metre derinliğindeki çukura düştükten sonra takla atıp önü doğu istikametine bakar şekilde sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Muhammet ELZUBİ Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste görmüş oldukları tedavilerinden sonra her iki yaralı da müşahede altına alındı. Kaza ile ilgili  soruşturma devam ediyor.

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11/10/2021 12:02
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TAGS: girne, kaza, haber, kıbrıs, Muhammet ELZUBİ
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