Sürat yapınca polis durdurdu üzerinden uyuşturucu çıktı!

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Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde hız yapınca durdurulan ve tasarrufunda uyuşturucu bulunan Ukraynalı Ihor Shyrokyi mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Adli Şube’de görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 05.10.2024 tarihinde saat 11:05 raddelerinde Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekipleri Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde Serhatköy mevkide yapmış oldukları rutin Trafik kontrolü sırasında Güzelyurt istikametine doğru seyir halinde bulunan ve hız limitini aşan araç sürücüsü Ihor Shyrokyi’nin yönetimindeki ZYM 713 plakalı Nissan Note model araç içerisinde yapılan aramada tasarrufunda bulunan bel çanta içerisinde1 adet öğütücü içerisinde muhafaza edilen kırıntı hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve giymekte olduğu şortun sol cebinde ise velo marka kutu içerisinde muhafaza ettiği yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan N.A. (K-25-) K.L. (K-26),N.K. (K-24) ve V.T’nin (E-24) tutuklandığını belirtti. Polis, aynı tarihte zanlı ve araçta yolcu olarak bulunarak tutuklanan 4 kişinin Girne’deki evlerinde arama yapıldığını ve kanunsuz birşey bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, ancak kimden ve ne zaman aldığını hatırlamadığını söylediğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu araçta yolcu olarak 4 kişinin suçla bağlantısının tespit edilmeyerek, serbest bırakıldıklarını belirtti. Polis memuru, mesele kapsamında 5 tanık ifadesi alındığını kaydetti.

Ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, gerekli yazışmaların, hazırlandığını ve ilgili mercilere gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını tale petti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.